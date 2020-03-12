Ещё одну ледовую арену хотят построить в Минске
В минском спальном микрорайоне Каменная Горка в этом году планируют построить ещё один торгово-развлекательный комплекс, пишет агентство "Минск-Новости".
Его строят на пересечении улиц Казимировской и Каменногорской. Ранее планировалось, что комплекс откроют в 2017 году, но открытие было перенесено, так как понадобились изменения в структуре фасада и внутреннего пространства.
В Мингорисполкоме уже утвердили окончательную визуальную концепцию торгово-развлекательного комплекса. Как рассказала заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова, здание будет тёмным, на фронтальной его части разместятся логотипы магазинов и цифровой экран. Возле здания будет оборудована парковка на 1200 машино-мест.
Кроме гипермаркета и бутиков в центре планируется открыть кинотеатр, ледовую арену, кафе, фуд-корт, семейный и детский центры, фитнес-зал.
21:37 12/03/2020
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