Ещё одну ледовую арену хотят построить в Минске

Его строят на пересечении улиц Казимировской и Каменногорской. Ранее планировалось, что комплекс откроют в 2017 году, но открытие было перенесено, так как понадобились изменения в структуре фасада и внутреннего пространства.





В Мингорисполкоме уже утвердили окончательную визуальную концепцию торгово-развлекательного комплекса. Как рассказала заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова, здание будет тёмным, на фронтальной его части разместятся логотипы магазинов и цифровой экран. Возле здания будет оборудована парковка на 1200 машино-мест.





Кроме гипермаркета и бутиков в центре планируется открыть кинотеатр, ледовую арену, кафе, фуд-корт, семейный и детский центры, фитнес-зал.