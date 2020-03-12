+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ещё одну ледовую арену хотят построить в Минске

В минском спальном микрорайоне Каменная Горка в этом году планируют построить ещё один торгово-развлекательный комплекс, пишет агентство "Минск-Новости".

Его строят на пересечении улиц Казимировской и Каменногорской. Ранее планировалось, что комплекс откроют в 2017 году, но открытие было перенесено, так как понадобились изменения в структуре фасада и внутреннего пространства.

В Мингорисполкоме уже утвердили окончательную визуальную концепцию торгово-развлекательного комплекса. Как рассказала заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова, здание будет тёмным, на фронтальной его части разместятся логотипы магазинов и цифровой экран. Возле здания будет оборудована парковка на 1200 машино-мест.

Кроме гипермаркета и бутиков в центре планируется открыть кинотеатр, ледовую арену, кафе, фуд-корт, семейный и детский центры, фитнес-зал.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru