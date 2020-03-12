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Заключительный этап Кубка мира по биатлону отменен из-за коронавируса

Власти Осло решили отменить заключительный этап турнира.

Власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса.

Гонки должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.

"В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей.

Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии", - сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.
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