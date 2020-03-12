В Греции зажгли олимпийский огонь. Впервые без зрителей
В Греции прошла церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Торжественная церемония прошла без зрителей из-за эпидемии коронавируса.
Огонь от солнечных лучей при помощи параболического зеркала зажгла актриса Ксанти Георгиу. На церемонии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
После зажжения олимпийского огня стартовала его эстафета, которая пройдет на территории Греции до 19 марта. После этого огонь передадут оргкомитету Игр.
апомним, Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за коронавируса их проведение оказалось под угрозой.
Окончательное решение о проведении, переносе или отмене Олимпиады-2020 будет приниматься в мае.
Источник: УНИАН
17:48 12/03/2020
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