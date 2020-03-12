СМИ: Матч Лиги Наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей

Согласно информации, Федерация футбола Грузии вчера приняла решение о приостановке розыгрыша Национального чемпионата в связи с коронавирусом.





Руководитель пресс-службы ФФГ Отар Гиоргадзе назвал эту информацию неверной, и отметил, что ФФГ еще не приняла решение по этому матчу.





В АБФФ также заявили, что официальной информации пока нет.





Болельщики не смогут присутствовать и на матче между сборными Македонии и Косово. Победитель этой встречи будет встречаться с победителем матча в Тбилиси.





Матч между сборными Грузии и Беларуси пройдет в Тбилиси 26 марта. Все билеты на матч проданы за месяц до игры.