СМИ: Матч Лиги Наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей
Полуфинальное противостояние между футбольными сборными Лиги Наций УЕФА на «Динамо-Арене» пройдет без зрителей. Об этом сообщает «Грузия Online» со ссылкой на канал «Аджараспорт».
Согласно информации, Федерация футбола Грузии вчера приняла решение о приостановке розыгрыша Национального чемпионата в связи с коронавирусом.
Руководитель пресс-службы ФФГ Отар Гиоргадзе назвал эту информацию неверной, и отметил, что ФФГ еще не приняла решение по этому матчу.
В АБФФ также заявили, что официальной информации пока нет.
Болельщики не смогут присутствовать и на матче между сборными Македонии и Косово. Победитель этой встречи будет встречаться с победителем матча в Тбилиси.
Матч между сборными Грузии и Беларуси пройдет в Тбилиси 26 марта. Все билеты на матч проданы за месяц до игры.
Источник: tribuna.com
15:14 12/03/2020
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