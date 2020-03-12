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СМИ: Матч Лиги Наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей

Полуфинальное противостояние между футбольными сборными Лиги Наций УЕФА на «Динамо-Арене» пройдет без зрителей. Об этом сообщает «Грузия Online» со ссылкой на канал «Аджараспорт».

Согласно информации, Федерация футбола Грузии вчера приняла решение о приостановке розыгрыша Национального чемпионата в связи с коронавирусом.

Руководитель пресс-службы ФФГ Отар Гиоргадзе назвал эту информацию неверной, и отметил, что ФФГ еще не приняла решение по этому матчу.

В АБФФ также заявили, что официальной информации пока нет.

Болельщики не смогут присутствовать и на матче между сборными Македонии и Косово. Победитель этой встречи будет встречаться с победителем матча в Тбилиси.

Матч между сборными Грузии и Беларуси пройдет в Тбилиси 26 марта. Все билеты на матч проданы за месяц до игры.
Источник: tribuna.com
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