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Чемпионат Испании приостановлен минимум на две недели из-за коронавируса

Нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели, сообщает Football Espana в «Твиттере».

Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.

Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в Испании решили проводить матчи без зрителей. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
Источник: championat.com
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