Губернатор Токио назвала отмену Олимпийских игр невозможной

Губернатор Токио Коикэ Юрико исключила отмену Олимпийских игр 2020 года в японской столице из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo.





«Отмена Олимпиады сейчас невозможна. Мы провели огромную подготовительную работу. В ближайшее время МОК объявит о своем решении», — заявила Юрико.





В четверг в Древней Олимпии пройдет церемония зажжения олимпийского огня. В мероприятии примут участие официальные лица и журналисты. Зрители на церемонию допущены не будут.





Ранее на этой неделе член исполнительного совета оргкомитета Игр-2020 Харуюки Такахаси заявил, что если провести соревнования нынешним летом не получится из-за коронавируса, то их перенесут на один или два года. По его словам, проведение Олимпиады без зрителей или их полная отмена принесут значительные финансовые потери.









Накануне главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал ситуацию с распространением коронавируса пандемией. Организация призвала все страны принять срочные и агрессивные меры в борьбе с инфекцией.





Проведение Игр в Токио запланировано на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. На Олимпиаде в Японии будет разыграно 339 комплектов медалей — на 33 больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.





Вспышка нового коронавируса COVID-19 произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на 12 марта, от заболевания умерли более 4,6 тыс. человек по всему миру. Общее число заболевших превысило 124 тыс.