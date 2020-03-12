По словам президента, власти следят за развитием ситуации, и как только произойдет улучшение, то ограничительные меры отменят.





Министерство внутренней безопасности США уточнило, что запрет вводится в отношении стран шенгенской зоны. Американцам и постоянным жителям Штатов все равно будет разрешено летать в Европу и возвращаться домой.



