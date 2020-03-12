Трамп закрыл въезд в США из Европы. 16 апреля там должен стартовать ЮЧМ с участием белорусов
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации объявил, что страна на месяц приостанавливает все поездки из Европы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает The New York Times.
По словам президента, власти следят за развитием ситуации, и как только произойдет улучшение, то ограничительные меры отменят.
Министерство внутренней безопасности США уточнило, что запрет вводится в отношении стран шенгенской зоны. Американцам и постоянным жителям Штатов все равно будет разрешено летать в Европу и возвращаться домой.
Напомним, что с 16 по 26 апреля 2020 года в небольших американских городах Анн-Арбор и Плимут должен состояться юношеский чемпионат мира в элите, где должна сыграть и сборная Беларуси, сообщает сайт "Белорусский хоккей"
09:33 12/03/2020
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