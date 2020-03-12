Турниры по борьбе на Олимпийские игры-2020 перенесены на более поздний срок
Европейский и мировой квалификационные турниры по спортивной борьбе на Олимпийские игры-2020 в Токио перенесены на более поздний срок из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы (UWW).
Европейский турнир должен был пройти 19-22 марта в Будапеште, а мировой — с 30 апреля по 3 мая в Софии. Как отмечается, UWW намерен провести европейскую квалификацию в середине мая, а мировую — в начале июня.
ВОЗ в среду объявила пандемию коронавируса, которому было дано название COVID-19 , в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило более 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончалcя 4291 человек.
09:30 12/03/2020
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