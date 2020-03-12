Когда мужчины плачут: “Ливерпуль” вылетел из Лиги чемпионов

Как сообщает Lenta.ru, встреча состоялась на стадионе “Энфилд” в Ливерпуле и завершилась победой гостей в дополнительное время — 3:2.





На 43-й минуте английский клуб вышел вперед усилиями Жоржинью Вейналдума.









Счет не изменился до конца основного времени.





В овертайме было забито еще четыре мяча: у “Ливерпуля” забил Роберто Фирмино (94-я минута), у “Атлетико” — Фернандо Льоренте (97-я, 105-я) и Альваро Мората (120-я).







