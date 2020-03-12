Когда мужчины плачут: “Ливерпуль” вылетел из Лиги чемпионов
“Ливерпуль” потерпел поражение от мадридского “Атлетико” в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.
Как сообщает Lenta.ru, встреча состоялась на стадионе “Энфилд” в Ливерпуле и завершилась победой гостей в дополнительное время — 3:2.
На 43-й минуте английский клуб вышел вперед усилиями Жоржинью Вейналдума.
Счет не изменился до конца основного времени.
В овертайме было забито еще четыре мяча: у “Ливерпуля” забил Роберто Фирмино (94-я минута), у “Атлетико” — Фернандо Льоренте (97-я, 105-я) и Альваро Мората (120-я).
08:58 12/03/2020
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