Александр Глеб завершил карьеру

Об этом он заявил на специальной пресс-конфренции после просмотра документального фильма Белтелерадиокомпании о нем.





Воспитанник минского "Динамо" в период с 2000 по 2011 годы поиграл в составе грандов европейского футбола: немецкого "Штутгарта", английского "Арсенала", испанской "Барселоны".





Его последним клубом стала белорусская "Ислочь".





В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.





- Этот документальный фильм БГТРК о вас подводит итог?





- Да. Долго думал. Конечно, хочется еще поиграть. Но в этом году будет уже 39. Понял, что уже хватит.





- Каково было принять решение о завершении карьеры в год, когда сборная страны имеет реальный шанс выйти на топ-турнир? Его вашей карьере как раз не хватает.





- Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я продлил бы карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать и подписывать новый контракт. Принял решение, что хватит.



