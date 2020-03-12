+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Александр Глеб завершил карьеру

Знаменитый белорусский полузащитник Александр Глеб завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Александр Глеб завершил карьеру
Об этом он заявил на специальной пресс-конфренции после просмотра документального фильма Белтелерадиокомпании о нем.

Воспитанник минского "Динамо" в период с 2000 по 2011 годы поиграл в составе грандов европейского футбола: немецкого "Штутгарта", английского "Арсенала", испанской "Барселоны".

Его последним клубом стала белорусская "Ислочь".

В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.

- Этот документальный фильм БГТРК о вас подводит итог?

- Да. Долго думал. Конечно, хочется еще поиграть. Но в этом году будет уже 39. Понял, что уже хватит.

- Каково было принять решение о завершении карьеры в год, когда сборная страны имеет реальный шанс выйти на топ-турнир? Его вашей карьере как раз не хватает.

- Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я продлил бы карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать и подписывать новый контракт. Принял решение, что хватит.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru