Два белорусских хоккеиста стали чемпионами Польши в составе «Тыхы»

Из-за угрозы коронавирусной эпидемии власти Польской хоккейной лиги в консультации со всеми клубами, участвующими в полуфиналах этапа плей-офф, решили завершить игры в этом сезоне, передает «Трибуна»





Решение было принято единогласно, руководствуясь ответственностью и заботой о здоровье и безопасности участников и других участников конкурса.





Чемпионом объявлен клуб «ГКС» (Тыхы), который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам «гладкого» чемпионата – серебро у «Унии» (Освенцим), обладателями бронзы стали – «ГКС» (Катовице) и «ГКС» (Ястшебье).





Таким образом, чемпионами Польши стали два белорусских хоккеиста – Александр Еронов и Алексей Ефименко, а также тренер Сергей Шепетюк.





Днем ранее подобное решение приняли Австрия и Германия.