Два белорусских хоккеиста стали чемпионами Польши в составе «Тыхы»
Чемпионат Польши завершен досрочно из-за коронавируса.
Из-за угрозы коронавирусной эпидемии власти Польской хоккейной лиги в консультации со всеми клубами, участвующими в полуфиналах этапа плей-офф, решили завершить игры в этом сезоне, передает «Трибуна».
Решение было принято единогласно, руководствуясь ответственностью и заботой о здоровье и безопасности участников и других участников конкурса.
Чемпионом объявлен клуб «ГКС» (Тыхы), который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам «гладкого» чемпионата – серебро у «Унии» (Освенцим), обладателями бронзы стали – «ГКС» (Катовице) и «ГКС» (Ястшебье).
Таким образом, чемпионами Польши стали два белорусских хоккеиста – Александр Еронов и Алексей Ефименко, а также тренер Сергей Шепетюк.
Днем ранее подобное решение приняли Австрия и Германия.
19:11 11/03/2020
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