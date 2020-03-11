Прошлый футбольный год выдался довольно резонансным в плане судейства. Особенно на финише сезона, когда закипел котел страстей в Бресте, и матч "Динамо" — "Шахтер" завершился грандиозным скандалом за авторством бригады осиповичца Шимусика. Тем самым, где были "петушары" и настойчивый стук в судейскую.





И вот стартовал новый сезон — с Суперкубка и трех встреч 1/4 финала Кубка страны. И первый же поединок заложил тенденцию — арбитры не скупились на карточки. Тон задал Алексей Кульбаков, работавший на Маяковке на встрече брестского "Динамо" и "Шахтера". За его предельной строгостью можно было рассмотреть стремление справиться с градусом матча и не допустить прошлогоднего брестского сценария. Итог — семь желтых карточек, плюс повторное предупреждение и удаление Артема Милевского. Брестская "десятка", выходит, стал первой жертвой нового "режима": первую карточку он получил за разговоры, однако не успокоился и продолжал спорить с арбитрами. До того как заработал необязательный фол в атаке, толкнув Кендыша, что и стало поводом для удаления.





Далее был Кубок. И тоже "листопад". Судья Дмитриев в игре "Торпедо"-БелАЗ — "Шахтер начал с места в карьер и показал желтую карточку уже на 1-й минуте. К 6-й их было три, к 22-й — пять, к перерыву — семь. В результате во втором тайме игра перешла в более спокойное русло, и дело ограничилось еще лишь одним предупреждением. Всего — восемь.





Белорусское "класико" на удивление стало самым спокойным поединком марта. Искры, прямо скажем, не летали. Даже главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко не затрагивал тему судейства. Арбитр Цинкевич отработал спокойно, хотя даже при этом было показано шесть желтых карточек.





Наконец, апофеоз — вторничный матч брестского "Динамо" и "Ислочи", где "разошелся" гродненский арбитр Виталий Севостьяник. Там тоже началось с предупреждения на 1-й минуте, и дальше было только больше. Еще до перерыва Комаровский оставил гостей в меньшинстве, получив желтую карточку дважды. Заработал "дежурный" горчичник Милевский — уже на 10-й минуте, и до финального свистка на этот раз был гораздо спокойнее. Особенно с учетом судейского темперамента. Досталось и главному тренеру "Ислочи" Виталию Жуковскому, который был предупрежден по ходу первого тайма.





Самая "жара" началась после перерыва. Сначала — второе предупреждение Савицкого, затем брестчане остались вдевятером после удаления Веретило. Затем Севостьяник снова уравнял составы, удалив еще и Карповича. За тим, что все четыре красных карточки состоялись после повторных предупреждений.





Суммарный итог четырех игр — 34 желтые карточки, 5 из которых стали повторными и, соответственно, привели к удалениям...





Совпадение? Вряд ли. Скорее осознанная линия поведения, выбранная белорусским судейским корпусом. Об этом, кстати, после игры в Бресте говорил и главный тренер хозяев Сергей Ковальчук: "Я не хочу комментировать удаления. Знаю, что даны какие-то рекомендации, наверное, жестче относиться к нарушениям. По моему мнению, это уже перебор. Есть дух игры, судьи его, наверное, тоже чувствуют, но комментировать мне не хочется".





Футболисты тоже правила игры осознали довольно быстро, уяснив: эмоции лучше держать при себе.





Впрочем, есть нюанс. Если это действительно генеральная линия, держать ее рефери будет очень непросто. Чтобы обошлось, например, без перегибов. Или разве не перегнул Севостьяник во вторник на Бресте? Не очень бы хотелось, чтобы сценарий этой игры стал обыденностью, правда? Ведь излишнее рвение вполне может дать обратный эффект, и критика судейского корпуса разгорится пуще прежнего.



