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Есть шанс: Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года

Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020-ом году.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

"Я не думаю, что игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят", — заявил Такахаши.

Он отметил, что перенос мероприятия на срок до года будет сложным, поскольку в этом случае игры пройдут одновременно с другими важными спортивными событиями, пишет ru.oxu.az
При этом, проще всего будет перенести Олимпийские игры на два года, так как расписание спортивных мероприятий на следующий год уже почти полностью согласовано, считает Такахаши.
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