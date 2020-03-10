Избитый работник ледовой арены в Ивацевичах рассказал, как это было

50-летний Виктор Кистюк полгода работает в Ледовой арене в Ивацевичах – укатывает на специальной машине лёд между сеансами. Так было и 26 января, когда он закончил укатывать лед и ему нужно было дать время подмерзнуть перед сеансом массового катания.





Именно в этот период у Виктора произошел конфликт с посетителем, 34-летним Романом Д., который избил работника Ледовой арены.





Место, где произошел инцидент, находится на входе с левой стороны от трибун. Именно через этот вход идут люди на сеансы массового катания.





Потерпевший: «Избил и заставил извиняться»





«Эта дверь постоянно открыта, все знают, что сюда входить на массовое катание. Я был в фойе около администратора у раздевалки, уточнял, будем ли закатывать лед на следующий сеанс. То есть, обговаривал свою дальнейшую работу. Я стоял к дверям спиной, не видел, кто там шел. И администратор говорит, что какой-то человек с ребенком пошел на лед.





А мне как раз нужно было идти в свой бокс через тот вход, я и сказал, что по пути посмотрю, кто куда пошел.





Сразу после входа тут поворот направо, я его увидел уже за поворотом, шел он, за ним ребенок. Я вошел со света, а здесь еще темно было, я видел только силуэты фактически, потому подошел к нему ближе.





Я ему сказал – «молодой человек, пожалуйста, вернитесь, потому что массовое катание еще не начинается».





Сказал ему, развернулся и собрался идти дальше по своим делам. Сделал три или четыре шага, а он стал спрашивать, сколько времени. Я остановился, оборачиваюсь, а он уже стоит передо мной. То есть, он уже бежал за мной, что-то хотел. Я сказал, чтобы вышел в фойе и там посмотрел, сколько времени, потому что я не знаю.





Он разворачивается, начинает идти туда и снова спрашивает, сколько времени, я провожаю следом. Ребенок начал плакать, он оборачивается – «ты испугал моего ребенка». И меня сразу в грудь толкает, я ударяюсь о стену трибун. Он стоял выше на пандусе и снова толкает. Потом схватил за одежду и головой мне в лицо ударил. Затем кулаком в лицо.





Затем он просто избивал меня. Бил и руками, и ногами, обутыми в коньки.





От ударов ребро вошло в легкое, до сих пор еще покалывает. Мне в больнице пробивали бок, врезали трубку, и я неделю ходил с баночкой, чтобы воздух выходил с грудной клетки.





После избиения он меня подтащил к ребенку и сказал извиниться перед ним. Я на вдохе еле смог сказать «извини».





Как уборщицы потом рассказывали, всё в крови было, на дорожках и на стен .





Он говорит, что я нагрубил, хотя я ему не грубил».









«Не заберешь заявление, ничего не получишь»





Виктор Кистюк рассказал, что в то время, когда лежал в больнице, ему звонил мужчина, который предлагал забрать заявление:





«27 января мне сделали операцию, а 28 января звонил мне мужчина (не тот, что избивал). Не извинялись, ничего. Предлагали забрать заявление, а потом разберемся. Намекали, мол денег дадут. Я не захотел с ними разговаривать.





Повторно 29 января позвонил. Начал рассказывать, какая будет жизнь прекрасная, если заберешь заявление, а так вообще, мол, ничего не получишь… Что по суду, всю жизнь тебе будет выплачивать, мол».





Жена Виктора Жанна рассказала, что когда муж еще был в больнице, к ней домой приходила бывшая супруга Романа:





«Пришла с ребенком и представилась бывшей женой Романа. Сказала, что просит прощения от себя лично, и от его».









Виктор Кистюк рассказал, что до сих пор Роман Д. лично не принес свои извинения, что свидетельствует об отсутствии раскаяния.





Почти месяц Виктор был не трудоспособен. Мужчина говорит, что ему и сейчас тяжело выполнять физически сложную работу.





Как ранее сообщал Следственный комитет, в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ – «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».





Санкция предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.