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Минское "Торпедо" ждет возрождение

Минское "Торпедо" вновь возрождается. Команда может начать сезон со второй лиги.

Опираться клуб будет на государство. В числе источников финансирования фигурирует Минский тракторный завод. А играть предстоит на одноименной арене "Торпедо".

О том, что команду вскоре снова могут допустить к проведению матчей чемпионата страны, намекнул в недавнем интервью pressball.by глава БФФ Владимир Базанов: "Подняли вопрос перед руководством города, чтобы навели порядок на стадионе "Торпедо". Нехорошо, когда на протяжении многих лет эта арена находится в аварийном состоянии".


Напомним, финалист Кубка страны, не раз занимавший в чемпионате четвертое место, в 2006-м лишился профессионального статуса. Небытие длилось долго: "Торпедо" восстало из пепла только в 2015-м — усилиями своих болельщиков. А затем и вернулось в высшую лигу — уже при поддержке российского бизнесмена Михаила Мироненкова и его компании "Мирком". Что стряслось затем с очередным частным футбольным проектом в стране, еще не успели забыть. В прошлом году (второй сезон в элите) автозаводцы остались без зарубежного капитала, кое-как доковыляли до конца первого круга, а потом снялись с чемпионата, пишет "Прессбол"
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