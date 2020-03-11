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Матч не состоится? Хетафе отказывается лететь в Италию на матч Лиги Европы

Испанский клуб не хочет оказаться в эпицентре эпидемии коронавируса.


Матч 1/8 финала Лиги Европы между Интером и Хетафе находится под угрозой срыва из-за нежелания испанской команды лететь в Милан. Все из-за коронавируса, который активно распространяется в Италии и в Милане в частности, пишет korrespondent.net
Президент Хетафе заявляет, что клуб готов даже получить техническое поражение, но здоровьем игроков и персонала никто рисковать не будет.

"Если мы проиграем это противостояние, то так тому и быть. Но мы не собираемся рисковать здоровьем. Мы просили УЕФА найти альтернативное место проведения матча из-за ситуации с коронавирусом. Нам не нужны эти проблемы", - цитирует президента Хетафе Анхеля Торреса Onda Cero.

Матч между Интером и Хетафе запланирован в Милане на 12 марта.

Ранее Интер отказался играть в Юношеской лиге УЕФА.

По материалам: iSport.ua
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