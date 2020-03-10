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Олег Иванов: Слова Вудкрофта об изменении ДНК минского «Динамо» звучат как диагноз

Бывший спортивный директор «Динамо» Олег Иванов прокомментировал недавние слова Крэйга Вудкрофта о минском клубе.

«Крэйг Вудкрофт : «Мы уже начали искать новых игроков и работаем над изменением ДНК команды». Звучит как диагноз. Причем «системный». Причем нам всем...

В минувшем сезоне мы не смогли опередить даже рижское «Динамо». Команду, которая не забивала в двенадцати матчах регулярки. Практически в каждой пятой игре – ноль голов в ворота соперника. Приличную «фору» они нам давали, между прочим...

В сезоне грядущем любой результат выше последнего места в КХЛ можно расценивать как прогресс. Шаг вперед... Адриано Челентано со своим «Блефом» просто «отдыхает»... Но «я сейчас не думаю об этом»... – написал Иванов в своем Instagram.
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