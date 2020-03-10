«Крэйг Вудкрофт : «Мы уже начали искать новых игроков и работаем над изменением ДНК команды». Звучит как диагноз. Причем «системный». Причем нам всем...





В минувшем сезоне мы не смогли опередить даже рижское «Динамо». Команду, которая не забивала в двенадцати матчах регулярки. Практически в каждой пятой игре – ноль голов в ворота соперника. Приличную «фору» они нам давали, между прочим...



