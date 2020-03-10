+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В УЕФА сделали новое заявление по возможному переносу Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций пока планирует проведение турнира в соответствии со сроками.

В УЕФА сделали новое заявление касательно информации о возможном переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса по Европе. Слова пресс-службы УЕФА приводит сайт Sport24.ru. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что не планируют переносить турнир. 

Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА. 

Напомним, Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах.  Ранее появилась информация о том, что футбольные федерации нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой о переносе Евро с лета 2020-го на следующий год в связи со вспышкой коронавируса.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru