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Совет директоров клубов ФХБ выбрал нового главу

Дмитрий Басков выбран главой Совета директоров клубов ФХБ.

Коллегиальное решение членов Совета, в который входят все руководители белорусских клубов, отразило то значение, которое играет ХК «Динамо-Минск» в отечественном хоккее, системообразующую роль минского клуба. Соответственно, полностью логичным было выдвижение генерального директора «зубров» в главы Совета. 

Дмитрий Басков будет представлять интересы белорусских клубов в Исполнительном комитете Федерации хоккея Беларуси, доводить до членов Исполкома те предложения, которые в совещательном режиме выдвинет Совет.

При утверждении Дмитрия Юрьевича звучали аргументы о том, что ХК «Динамо-Минск» заинтересован в развитии отечественного чемпионата, который должен стать надежным кадровым резервом белорусского клуба в КХЛ и национальной сборной.

Вместе с тем, «Динамо» не принимает участие в «Париматч-Экстралиге», что позволит руководителю главного клуба страны придерживаться нейтралитета при рассмотрении спорных вопросов, касающихся белорусского чемпионата, сообщает официальный сайт ФХРБ.
"Белорусский партизан"
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