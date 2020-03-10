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Антон Кушнир: Видимо, я свое уже отпрыгал

Олимпийский чемпион Антон Кушнир поделился мнением о возможном продолжении карьеры.

Антон Кушнир, архивное фото

- Вы сами не объявляли о завершении карьеры. У нас есть шанс увидеть еще ваши филигранные прыжки?

– Ой, не знаю. С одной стороны, огонь в душе не погас. С другой чем дальше, тем больше осознаю, что, скорее всего, свое отпрыгал. Я ведь не собирался брать очередную паузу, горел желанием и дальше выступать. Но все зависело от состояния здоровья. 

В последние годы, вы знаете, меня мучили травмы. Я пытался бороться и периодически что-то получалось. Но полностью избавиться от болячек не удавалось. Поэтому минувшим летом врачи вновь настоятельно рекомендовали сделать перерыв в тренировках.

Как и всем тренерам, сейчас мне нередко приходится работать на склоне с лопатой и я по-прежнему чувствую неприятные ощущения в спине. А если при такой нагрузке она дает о себе знать, что говорить о прыжках? Я ничего не хочу загадывать на будущее, но пока говорить о возобновлении спортивной карьеры рано.


- А на какое время у вас контракт со сборной Казахстана?

– Изначально подписали его до конца 2020 года с пролонгацией до Олимпийских игр в Пекине, – сказал Кушнир.

Напомним, что Кушнир является тренером-консультантом национальной команды Казахстана.
Источник: tribuna.com
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