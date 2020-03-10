«Я сейчас вам расскажу по поводу этого жеста Гончаренко. У меня два резюме по этому поводу: одно – короткое, а другое – развернутое. Короткое звучит очень просто: все знают, что можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывезти невозможно. Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов всегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.





Что важно. Когда мы говорим деревня, то сразу возникает отторжение. Мол, столичный снобизм, кто вы такие и т.д. Нет, понимаете, в деревне нет ничего плохого, как и в столице нет ничего дурного. Просто всему есть свое место и время. Жест Гончаренко показывает простую вещь: он не умеет переносить стресс. У него стресс преобразуется в негативную реакцию.





На самом деле мы это уже наблюдали. Мы наблюдали это в конце прошлого сезона и в начале этого, когда команда совершенно очевидно не очень хорошо воспринимала Гончаренко, устав, видимо, от его требований. Внутри команды накопилась какая-то раздражительность.









А о чем это говорит, когда стресс воплощается таким образом? Это говорит о пределе его возможностей. Это говорит, что на более высоком уровне, где эмоций будет еще больше, я думаю, что от Виктора Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина. Решаема ли эта проблема? Мне, честно говоря, плевать. Мне плевать на все остальные аспекты этой истории.





Сама по себе ситуация, с точки зрения этической, оба вели себя совершенно неподобающе. Если просто мы не знаем, кто эти люди и совершенно свободны в своих оценках, то я бы назвал бы эту ситуацию: встреча стрекозла с придурком.



