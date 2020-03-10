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Завод "Минск Кристалл"... "заминировали"

Сегодня утром, 10 марта, на электронную почту ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» поступило сообщение об опасности.

На место происшествия выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы внутренних войск МВД, спасатели. Для обследования здания временно эвакуировались работники предприятия.


Подозрительных предметов не обнаружено. Устанавливается личность отправителя сообщения.

Следователями будет дана правовая оценка, сообщает МВД.
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