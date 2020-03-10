Роналду решил пересидеть коронавирус на Мадейре

Футболист прилетел на Мадейру 9 марта, на следующий день после домашней победы над "Интером" (2:0). Роналду вместе с семьей вернулись в Португалию на частном самолете.





По информации СМИ, спортсмен, вероятно, некоторое время пробудет вместе с матерью, которая 3 марта перенесла инсульт. Кроме того, все спортивные мероприятия в Италии по решению властей приостановлены из-за распространения коронавируса.





После 26 туров "Юве" занимает первое место в чемпионате Италии. А 17 марта туринцы должны были принять в гостях французский "Лион" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.







