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Марцел Личка: «Было предложение из Чехии, Словакии, одно – из бывшей советской республики, одно – из Польши»

Бывший наставник брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были.


— Откуда были предложения?

— Из разных стран. Чехия, Словакия, одно — из бывшей советской республики. Не скажу, какой. Одно — из Польши, правда, из второй лиги. Амбициозная команда, которая хочет выйти в «экстраклясу». Если бы это был первый дивизион — сразу подписал бы контракт.

Считаю, в Польше отличный чемпионат. И тем более здорово, как он подается. Стадионы, болельщики, пиар, телевидение — вообще весь маркетинг на очень высоком уровне.

По поводу второго дивизиона, если честно, думал. Предложение было очень хорошим. В финансовом плане — почти такие же деньги, как в брестском «Динамо». Я мог бы согласиться и кататься как сыр в масле. Долго размышлял. Однако пришел к выводу, что не стоит становиться заложником денег и соглашаться на работу только под впечатлением хорошего контракта.

— То есть для вас не проблема снова отправиться за рубеж?

— Абсолютно нет. Да и в Беларусь, кстати, тоже. Я провел у вас два года, и мне там уже легко. Нормально знаю язык, ментальность людей, – сказал Личка.
Tribuna
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