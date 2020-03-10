



— Откуда были предложения?





— Из разных стран. Чехия, Словакия, одно — из бывшей советской республики. Не скажу, какой. Одно — из Польши, правда, из второй лиги. Амбициозная команда, которая хочет выйти в «экстраклясу». Если бы это был первый дивизион — сразу подписал бы контракт.





Считаю, в Польше отличный чемпионат. И тем более здорово, как он подается. Стадионы, болельщики, пиар, телевидение — вообще весь маркетинг на очень высоком уровне.





По поводу второго дивизиона, если честно, думал. Предложение было очень хорошим. В финансовом плане — почти такие же деньги, как в брестском «Динамо». Я мог бы согласиться и кататься как сыр в масле. Долго размышлял. Однако пришел к выводу, что не стоит становиться заложником денег и соглашаться на работу только под впечатлением хорошего контракта.





— То есть для вас не проблема снова отправиться за рубеж?





— Абсолютно нет. Да и в Беларусь, кстати, тоже. Я провел у вас два года, и мне там уже легко. Нормально знаю язык, ментальность людей, – сказал Личка.