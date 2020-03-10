В Гродно построят дворец игровых видов спорта

"В Гродно отличные традиции в баскетболе, гандболе, волейболе. Есть хорошие команды, игроки, школы, тренеры, а вот достойного объекта для проведения игр пока нет", – отметил Владимир Кравцов. Уже выбрана площадка для будущего спортивного комплекса: его возведут в районе пересечения проспектов Клецкова и Янки Купалы.





"Говорить о точных сроках пока преждевременно. Сейчас ведется предпроектная работа. Проектировщики должны представить предложения уже в марте. После одобрения начнется проектирование", – рассказал Владимир Кравцов.







