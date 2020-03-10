Крэйг Вудкрофт: Работаем над изменением ДНК команды





"Мы дали игрокам некоторое время на физическое и моральное восстановление после тяжелого сезона. Сегодня мы встретились впервые после матча с московским "Динамо". На льду катались игроки, которые могут помочь национальной сборной Беларуси в ближайшее время. Им необходимо поддерживать хорошую форму. Они отработали час на площадке и больше часа в тренажерном зале. Легионеры тренировались только в зале. Они уже начали работу над своими слабыми сторонами, чтобы к следующему сезону их ликвидировать. Каждый из иностранцев будет работать по индивидуальному плану. Эта работа должна помочь им стать лучше в следующем сезоне.





Сразу после окончания последнего матча я сказал, что наша предсезонная подготовка началась уже сейчас. Естественно, игроки на двусторонних контрактах не получали времени на отдых и сразу же отправились в наши фарм-клубы. Сегодня утром мы с тренерским штабом более часа обсуждали их игру, анализировали, справляется ли каждый из них с задачами в командах и работают ли игроки над тем, на что мы обращали их внимание.





Мы уже начали искать игроков, которые смогут сделать нашу команду лучше в будущем. Сейчас мы анализируем прошедший сезон, игру и вклад каждого. Мы работаем над изменением ДНК нашей команды. Мы определяем то, как она должна выглядеть, чтобы рассчитывать на положительный результат каждый вечер. Сначала мы определим позиции и формат игроков, которые нам нужны, а потом заполним эти позиции игроками с нужными нам качествами. Это логичный путь работы для продвижения вперед. Мы точно будем понимать, какой игрок нам необходим на ту или иную роль.









Перед прошедшим сезоном мы отставали от нормального графика подготовки. Сейчас у нас куда больше времени для исправления ошибок перед следующим сезоном. Но для начала нам надо честно взглянуть на себя в зеркало и понять, что мы делали хорошо, а в чем ошиблись в прошлом сезоне, где мы можем серьезно добавить. Мы уже сейчас можем начать планировать нашу работу, которая будет вестись непосредственно перед сезоном, конечно, обращая внимание на нужды национальной сборной.





Следит ли тренерский штаб за плей-офф КХЛ? В плей-офф мы можем видеть примеры успешных команд КХЛ. Можно посмотреть, на чем строится их игра — скорость, страсть, уклон на командное взаимодействие или индивидуальное мастерство. Нам необходимо разобрать каждую команду и воспользоваться этим, чтобы подойти к следующему сезону, находясь на ведущих строчках трендов игры в КХЛ", — цитирует тренера hcdinamo.by.







