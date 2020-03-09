В Нигерии футболист скончался после столкновения с игроком соперников
В Нигерии во время матча после столкновения с игроком команды соперников скончался футболист Насавары Юнайтед Чиеме Мартинс.
Об этом в Twitter сообщил журналист Goal.com Шина Олударе, пишет журнал "Новое время".
Роковой для футболиста стала игра против Катсины Юнайтед. После столкновения с игроком другой команды Мартинс упал на газон и уже не смог подняться.
Медицинские работники, присутствовавшие на матче, сразу же бросились оказывать пострадавшему помощь. Ими было принято решение о немедленной транспортировке футболиста в больницу.
Однако доставить Мартинса в медицинское учреждение не смогли из-за того, что не удалось завести автомобиль скорой помощи.
Когда стало известно, что жизнь футболиста спасти не удалось, его одноклубники расплакались прямо на поле.
19:21 09/03/2020
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