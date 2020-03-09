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Тренеры спровоцировали масштабную драку во время хоккейного матча в США

Во время хоккейного матча одной из федеральных лиг США между Коламбусом и Каролиной состоялась масштабная драка, зачинщиками которой выступили тренеры двух команд.

Конфликт разгорелся после того, как наставник Коламбуса начал предъявлять претензии своему коллеге из стана соперников.

Вскоре оба тренера оказались на льду. Сняв с себя пиджаки, они были готовы вступить друг с другом в драку.

Однако их противостояние удалось предотвратить. Но остановить игроков, которые подключились к конфликту, уже было некому.


Интересно, что возобновить матч после массового побоища удалось лишь по прошествии 15 минут.
"Новое время"
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