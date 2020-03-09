Конфликт разгорелся после того, как наставник Коламбуса начал предъявлять претензии своему коллеге из стана соперников.

Вскоре оба тренера оказались на льду. Сняв с себя пиджаки, они были готовы вступить друг с другом в драку.

Однако их противостояние удалось предотвратить. Но остановить игроков, которые подключились к конфликту, уже было некому.









Интересно, что возобновить матч после массового побоища удалось лишь по прошествии 15 минут.