



Комитет рассмотрел 16 заявок футбольных клубов на получение лицензии АБФФ «Высшая лига».





Отметим, что «Ислочь» не смогла подтвердить выполнение всех критериев разряда «А», и Комитет отказал клубу в выдаче лицензии.





Окончательное решение по «Ислочи» будет принимать Апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ на следующей неделе.





По итогам заседания остальные 15 клубов получили лицензии на сезон 2020 года.