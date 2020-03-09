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Какая боль! АБФФ не допускает "Ислочь" к участию в чемпионате

6 марта в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию АБФФ.


Комитет рассмотрел 16 заявок футбольных клубов на получение лицензии АБФФ «Высшая лига».

Отметим, что «Ислочь» не смогла подтвердить выполнение всех критериев разряда «А», и Комитет отказал клубу в выдаче лицензии.

Окончательное решение по «Ислочи» будет принимать Апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ на следующей неделе.

По итогам заседания остальные 15 клубов получили лицензии на сезон 2020 года.
Источник: tribuna.com
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