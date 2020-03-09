+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Рейтинг WTA. Соболенко по-прежнему 11-ая

По итогам прошедшей недели победительница турнира в Лионе София Кенин впервые стала четвертой в рейтинге, ее соперница по финалу Анна-Лена Фридсам приблизилась к возвращению в топ-100.

Чемпионка Монтеррея Элина Свитолина вернулась на пятую строчку, финалистка Мари Бузкова дебютировала в топ-50.

Белоруска Ольга Говорцова, которая уступила Свитолиной в 1/8 финала, поднялась на 7 позиций и занимает теперь 135-е место. Арина Соболенко по-прежнему 11-я, Виктория Азаренко – 58-я, Александра Саснович – 119-я, Вера Лапко поднялась на 32 строки в рейтинге.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 9 марта 2020
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru