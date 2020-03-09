Рейтинг WTA. Соболенко по-прежнему 11-ая
По итогам прошедшей недели победительница турнира в Лионе София Кенин впервые стала четвертой в рейтинге, ее соперница по финалу Анна-Лена Фридсам приблизилась к возвращению в топ-100.
Чемпионка Монтеррея Элина Свитолина вернулась на пятую строчку, финалистка Мари Бузкова дебютировала в топ-50.
Белоруска Ольга Говорцова, которая уступила Свитолиной в 1/8 финала, поднялась на 7 позиций и занимает теперь 135-е место. Арина Соболенко по-прежнему 11-я, Виктория Азаренко – 58-я, Александра Саснович – 119-я, Вера Лапко поднялась на 32 строки в рейтинге.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 9 марта 2020
Источник: tribuna.com
11:32 09/03/2020
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