Рейтинг WTA. Соболенко по-прежнему 11-ая

По итогам прошедшей недели победительница турнира в Лионе София Кенин впервые стала четвертой в рейтинге, ее соперница по финалу Анна-Лена Фридсам приблизилась к возвращению в топ-100.