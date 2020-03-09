Видеофакт: в Нигерии футболист скончался прямо на поле

Трагедия произошла в воскресенье днем, сообщает Sport24.





По имеющейся информации во время игры Мартинс потерял сознание и упал на газон.





На стадионе дежурила скорая помощь, однако ее так и не сумели завести. В итоге игрока пришлось везти в больницу на автомобиле журналистов.





Футболисты клуба узнали о смерти одноклубника уже после окончания матча, пишет ru.oxu.az





Они разрыдались прямо на поле. Их реакция попала на видео.



