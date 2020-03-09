Никита Лобастов: скажу как на духу — я сам испугался того, как выступил в спринте

Представитель сборной Беларуси по биатлону Никита Лобастов признался, что сам испугался своего выступления в пятничном спринте, в котором при точной стрельбе показал 92-ю скорость лыжного хода.