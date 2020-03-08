Месси установил новый голевой рекорд в Европе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил победный гол во вчерашнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:0), пишет tut.by





Этот гол стал для него 438-м в 474 матчах чемпионата. Он обошел в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских лиг (Англия, Италия, Испания, Франция, Германия) нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 437 голов в 540 матчах.





Кроме того, мяч в ворота «Сосьедада» стал для Месси 55-м забитым в Ла Лиге с пенальти. У Роналду 61 реализованный 11-метровый в испанском чемпионате.





В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 22 матча, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач.