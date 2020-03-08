11-летняя сирийка выступит на Олимпиаде-2020
11-летняя сирийская спортсменка Хенд Заза отобралась на турнир по настольному теннису на Олимпиаде-2020 в Токио.
Спортсменка выиграла олимпийскую квалификацию Западной Азии. В финале квалификации она оказалась сильнее 42-летней Марианы Сахакян, которая представляет Ливию. Заза родилась 1 января 2009 года. Сирийка станет одной из самых молодых участниц Олимпийских игр в истории.
Самым молодым олимпийцем был греческий гимнаст Димитрос Лоундрас. Он в 10 лет стал бронзовым призером групповых соревнований Олимпийских игр в Афинах, которые прошли в 1896 году.
Источник: "Прессбол"
18:38 08/03/2020
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