Турнир MMA завершился массовой дракой между бойцами и фанатами
Поединок между российскими бойцами смешанного стиля (MMA) Джаддалом Алибековым и Алимом Гуговым на турнире в Черкесске завершился массовой дракой.
Видео появилось в Instagram "Регион Online".
По информации издания, фанаты Гугова остались недовольны тем, что победителем боя был объявлен Алибеков. Они решили оспорить решение судьи. Болельщики отправились в клетку и устроили потасовку. Драку удалось остановить полиции.
17:40 08/03/2020
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