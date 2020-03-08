По центру Минска пробежали тысячи женщин

Как рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики, на старт вышли 5 тысяч участниц из 85 городов Беларуси — а еще из России, Украины, Венгрии, Израиля, Грузии и Швеции. Кто-то бежал за руку с детьми, кто-то — с таксой, кто-то — в медицинской маске или даже противогазе.

Многие всерьез поработали над костюмами, так что забег и вправду получился очень красивым. Каких нарядов тут только не было! Разноцветные сатиновые юбочки поверх лосин, яркие боди для занятий аэробикой в духе 80-х.





Были национальные костюмы — и платья из газет и оберток для мороженого.





— Мы сегодня «Мисс Новости» и «Мисс Сладость», — поздоровались подруги Тамара Ермакова и Ольга Воробьева, которые к каждому забегу придумывают необычный образ. — Упаковки из-под пломбира лежали около десяти лет, и наконец-то им нашлось применение!