В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ "Бингемптон" победил "Лихай Вэлли" со счетом 5:1. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович нанес четыре броска, забросил победную шайбу при игре в меньшинстве и набрал "+2" по показателю полезности "плюс-минус". Еще один наш соотечественник, форвард гостей Максим Сушко, в игре не участвовал, сообщает pressball.by





В нынешнем сезоне на счету Шаранговича 22 (8+14) очка в 55 матчах, при показателе полезности "+9". У Сушко 21 (11+10) балл в 52 играх при показателе полезности "+7".





"Лихай Вэлли", в 60 матчах набрав 56 очков, занимает предпоследнее, 14-е, место в Восточной конференции. У "Бингемптона" 68 баллов в 60 играх и 8-я строка в таблице Востока.