+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

АХЛ: Егор Шарангович забросил победную шайбу в меньшинстве в матче против «Лихай Вэлли»

Белорусский форвард набрал «+2» по показателю полезности.

В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ "Бингемптон" победил "Лихай Вэлли" со счетом 5:1. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович нанес четыре броска, забросил победную шайбу при игре в меньшинстве и набрал "+2" по показателю полезности "плюс-минус". Еще один наш соотечественник, форвард гостей Максим Сушко, в игре не участвовал, сообщает pressball.by.

В нынешнем сезоне на счету Шаранговича 22 (8+14) очка в 55 матчах, при показателе полезности "+9". У Сушко 21 (11+10) балл в 52 играх при показателе полезности "+7".

"Лихай Вэлли", в 60 матчах набрав 56 очков, занимает предпоследнее, 14-е, место в Восточной конференции. У "Бингемптона" 68 баллов в 60 играх и 8-я строка в таблице Востока.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru