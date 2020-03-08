Белорусские теннисисты не прошли квалификацию Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису проиграла в квалификации Кубка Дэвиса команде Германии и не прошла в финальную стадию турнира. Матч Беларусь-Германия в Дюссельдорфе закончился 7 марта со счётом 4:1 в пользу хозяев.