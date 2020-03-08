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Белорусские теннисисты не прошли квалификацию Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису проиграла в квалификации Кубка Дэвиса команде Германии и не прошла в финальную стадию турнира. Матч Беларусь-Германия в Дюссельдорфе закончился 7 марта со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В последнем поединке, не имевшем значения, молодой белорус Даниил Остапенков уступил в двух партиях немцу Доминику Кепферу - 0:6, 2:6. А в решающем матче лидеров сборных при счёте 2:1 в пользу Германии Егор Герасимов проиграл Яну-Леонарду Штуффу — 3:6, 2:6. Единственный поединок для белорусской команды выиграл тот же Егор Герасимов в первый день матча у Филиппа Кольшрайбера — 4:6, 7:5, 7:6, передает "Еврорадио".

А вот женская сборная Беларуси по теннису в финальную стадию Кубка Федераций попала. В феврале, как сообщало Еврорадио, белорусские теннисистки обыграли в квалификации команду Франции.
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