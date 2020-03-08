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В Японии пропал украинский бегун Алексей Борисенко

Марафонец и тренер по горнолыжному спорту отправился покорять Фудзияму и не выходит на связь уже больше недели.

Фото: Фейсбук
 
В Японии пропал украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко. Об этом сообщили его друзья, разместив посты в Facebook спортсмена. 
 
Борисенко приехал в Японию для участия в марафоне, однако соревнования отменили из-за коронавируса. На самолет в Украину он не сел, а в отеле остались его вещи.
 
По имеющимся данным, спортсмен отправился на гору Фудзияма. В последний раз он выходил на связь 28 февраля.
 
Как сообщили его друзья, полиция Японии медлит с началом поисковой операции, считая, что для ее организации мало фактов.
 
Также указано, что в связи с плохими погодными условиями, официальную операцию по поиску не начнут, предварительно до среды, поэтому спортсмена будут разыскивать в частном порядке. Его друзья уже собрали одну группу альпинистов и просят помочь с организацией второй.
 
В МИД Украины заявили, что японские чрезвычайные службы ведут поиски украинца и дипломаты поддерживают связь с родными.
Korrespondent.net
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