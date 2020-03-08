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Срок ареста Роналдиньо по делу о поддельных паспортах продлен на 6 месяцев

Власти Парагвая решили оставить экс-игрока «Барселоны» Роналдиньо и его брата под стражей за использование поддельных паспортов.

Срок заключения экс-игрока «Барселоны» и его брата продлен до 6 месяцев. 

Кроме того, прокурор запросил арест для Роналдиньо и его брата из-за того, что они могут скрыться, а также потому, что Бразилия «не экстрадирует своих граждан».

Защита настаивала на том, что брат Роналдиньо Роберто де Ассиш испытывает проблемы с сердцем и должен получать медицинскую помощь на родине. Однако сторона защиты не сумела предоставить документы, которые подтверждали бы это, поэтому запрос о переводе под домашний арест был отклонен.
Tribuna
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