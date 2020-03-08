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Месси впервые в карьере получил желтые карточки в трех матчах подряд

Желтые карточки в трех официальных матчах подряд впервые за карьеру получил нападающий и капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Об этом пишет AS.

Сообщается, что аргентинец получил предупреждения в матчах с "Реалом" и "Сосьедадом" в играх Примеры, а также предупреждения в матче с "Наполи" в игре Лиги чемпионов.

Всего за свою карьеру 32-летний Месси принял участие в 856 официальных матчах, получил 83 желтые и 2 красные карточки.
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