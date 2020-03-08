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Беларусь-Россия
Убийство Павла Шеремета
Cвадьба в БАТЭ: Захар Волков женился
7 марта защитник борисовского БАТЭ и сборной Беларуси Захар Волков женился.
Избранницей футболиста стала девушка по имени Анастасия.
08:45 08/03/2020
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По сложившейся традиции электоральные «вакханалии» в Беларуси проводятся в «скучном режиме»… Одно радует: у нас есть кому находить нужные слова в нужное время.
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