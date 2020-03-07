Антон Смольский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Антон Смольский великолепно пробежал свой этап, передав эстафету вместе с Норвегией и Швецией.





Сергей Бочарников закрепился в группе лидеров, отправив Никиту Лобастова на этап вторым, всего в семи секундах от Норвегии.





Лобастов традиционно хорошо отработал на рубеже и смог удержаться в группе преследования. Свой этап он завершил третьим.





Роман Елетнов отлично провел первую стрельбу. К тому моменту норвежцы оторвались от преследователей уже на минуту, но шансы на серебро сохранялись отличные. Елетнов основной обоймой закрыл четыре мишени, но даже трех дополнительных патронов ему не хватило, что справитья с пятой.





Увы, Елетнов убежал на штрфной круг и выбыл из борьбы за медали. Тем не менее, наша команда заняла высокое для себя седьмое место.





Победу же без проблем одержала команда Норвегии (Кристиансен, Дале, Т. Бё, Й. Бё). Второе место сенсационно заняла команда Украины (Прима, Семенов, Ткаленко, Пидручный). Третьими стали шведы (Самуэльссон, Нелин, Фемлинг, Понсилуома).



