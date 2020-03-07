Алимбекова не полетела на этап Кубка мира в Чехию, а осталась в Минске, чтобы пройти углубленное обследование ног и понять, какое лечение необходимо.





«Вместе мы верим в то, что скоро моя проблема отпустит меня, но этот соревновательный сезон для меня окончен. Большое спасибо всем, кто понимает и поддерживает, увидимся в следующем сезоне», — написала Алимбекова.