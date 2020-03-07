Кубок Дэвиса: сборная Германии обошла Беларусь

Сегодня в парном матче белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли в двух сетах немцам Кевину Кравицу и Андреасу Мису - 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 31 минуту.





Вскоре в Дюссельдорфе состоятся два одиночных поединка. Сначала на корт арены Castello выйдут первые номера обеих команд Егор Герасимов и Ян-Леннард Штруфф, а затем Илья Ивашко встретится с Филиппом Кольшрайбером.



