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Кубок Дэвиса: сборная Германии обошла Беларусь

Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Германии 1:2 в гостевом матче квалификации Кубка Дэвиса, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в парном матче белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли в двух сетах немцам Кевину Кравицу и Андреасу Мису - 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Вскоре в Дюссельдорфе состоятся два одиночных поединка. Сначала на корт арены Castello выйдут первые номера обеих команд Егор Герасимов и Ян-Леннард Штруфф, а затем Илья Ивашко встретится с Филиппом Кольшрайбером.
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