Сколько потеряет Япония в случае отмены Олимпиады
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов). При расчете эксперты учитывали возможную прибыль Токио, поскольку Олимпиада создает турпоток и спрос на товары и услуги примерной стоимостью в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Отмечается, что в случае отмены Олимпийских игр 2020 года ВВП Японии может сократиться на 1,4 процента за год.
Ранее ВОЗ провела телефонную конференцию со спортивными федерациями, в ходе которой обсуждался вопрос проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в условиях распространения коронавируса. По ходу конференции прозвучало предложение провести соревнования в Японии без зрителей.
11:36 07/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение