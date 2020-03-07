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Белорусский борец дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

Белорусский борец греко-римского стиля Сергей Стародуб дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщили в Национальном антидопинговом агентстве (НАДА).

Допинг-проба атлета дала положительный результат на наличие запрещенного препарата дегидрохлор-метилтестостерон (экзогенный анаболический андрогенный стероид).

Дисквалификация Стародуба вступила в силу с 17 января 2020 года и истекает 16 января 2024-го. Все результаты, показанные борцом, начиная с 22 июня 2019 года аннулированы.

Напомним, осенью прошлого года в организме Стародуба и еще одного белорусского борца Кирилла Грищенко был обнаружен допинг. Спортсменов на момент разбирательства отстранили от соревнований, а Грищенко был лишен золотой медали II Европейских игр.
Sputnik
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