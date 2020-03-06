- Год ты провел в Беларуси. Разница ощущается?





– Да. Разница ощущалась. Там люди живут по каким-то шаблонам. Я человек веселый, когда пытался рассказывать анекдоты про Лукашенко, люди мне говорили: тсс, не надо. Их поставили в свое время в какие-то рамки. Мне показалось, что они живут в каких-то рамках, и выступать за них плохо.





В этих рамках они боялись сделать лишний шаг, сказать лишнее слово. Однажды сидели с командой, украинцы говорят, мол, два месяца не платят зарплату, мы выходить на матч не будем. Все белорусы: да, давайте, на собрании все скажем!





Заходит руководство: «Мы не платим, мы рассчитаемся… Кто играть не будет?» Украинцы подняли руки, а белорусы… (смотрит на потолок – прим.)





- Также наверное и во всей стране: украинцы протестуют, а белорусы столько лет живут с Лукашенко.





– Ну да. В какой-то момент людям, наверное, гаечки подкрутили, они понимают, что за лишнее движение будет наказание серьезное. Был бы у нас один руководитель 25 лет, может, и мы бы так жили.









- Это хорошо или плохо?





– Считаю, что у них есть и хорошие и плохие моменты. Бензин у них был в два раза дешевле. Были и хорошие моменты: правильность жизни, классные дороги были. В человеческих качествах они, конечно, были, как я говорю, «перепуганные». Не знаю, хорошо это или плохо.





В Беларуси мне больше нравились продукты питания – они более качественные по сравнению с Украиной. И «молочка», и колбасные изделия. Проезжая по стране, можно увидеть много ферм, сельское хозяйство было очень развито. Телевидение показывало, как батька ездил давал всем «прикурить», все бегали боялись, – цитирует Яценко tribuna.com







