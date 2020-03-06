9 марта пройдет жеребьевка гандбольного плей-офф отбора ЧМ-2021

В понедельник (21.00) в Вене пройдет жеребьевка плей-офф отбора мужского ЧМ-2021. Победители противостояний 5-7 и 9-11 июня получат путевки в Египет.





Команды разбиты на два пота.





1-я корзина: Словения, Германия, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Беларусь, Исландия, Чехия, Франция.





2-я корзина: Северная Македония, Швейцария, Нидерланды, Черногория, Украина, Сербия, Турция/Россия, Румыния/Босния и Герцеговина, Польша/Литва, Израиль/Латвия.





Часть участников нокаут-раунда определится по итогам 2-го квалификационного раунда 15-16 и 18-19 апреля.