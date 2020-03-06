+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Президент Ассоциации футболистов Италии: "УЕФА необходимо рассмотреть вопрос переноса Евро-2020"

Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томаззи считает рискованным проведение чемпионата Европы 2020 года в связи со вспышкой коронавируса.


"УЕФА необходимо рассмотреть вопрос переноса Евро-2020, чтобы национальные чемпионаты, в которых переносили множество матчей, могли завершиться. Ведь коронавирус — это проблема не только Италии. Серия А будет продолжаться без зрителей. Среди игроков есть те, кто с этим согласен, а есть те, кто серьёзно обеспокоен. Мы принимаем все необходимые меры, но игроки на поле всё время рискуют. Хуже всего то, что, если коронавирусом заразится один игрок, на карантин отправят всю команду", — приводит слова Томаззи Football Italia.

Ранее стало известно, что до 3 апреля все спортивные мероприятия в Италии пройдут без зрителей.
Football.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru