



"УЕФА необходимо рассмотреть вопрос переноса Евро-2020, чтобы национальные чемпионаты, в которых переносили множество матчей, могли завершиться. Ведь коронавирус — это проблема не только Италии. Серия А будет продолжаться без зрителей. Среди игроков есть те, кто с этим согласен, а есть те, кто серьёзно обеспокоен. Мы принимаем все необходимые меры, но игроки на поле всё время рискуют. Хуже всего то, что, если коронавирусом заразится один игрок, на карантин отправят всю команду", — приводит слова Томаззи Football Italia.





Ранее стало известно, что до 3 апреля все спортивные мероприятия в Италии пройдут без зрителей.